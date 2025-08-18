Bursa BUSKİ su kesintisi! 18-19 Ağustos Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 18 Ağustos günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 18 Ağustos su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

OSMANGAZİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 18/08/2025 10:10

Planlanan Bitiş Tarihi: 18/08/2025 11:30

Kesim Tarihi: 18/08/2025 10:10

Açıklama: Veysel Karani Mahallesi Veda Sokak ve Civarı, "ARIZA" çalışması nedeniyle 18.08.2025 tarihinde 10:10 ile 11:30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

YILDIRIM

Planlanan Başlangıç Tarihi: 18/08/2025 16:20

Planlanan Bitiş Tarihi: 18/08/2025 18:20

Kesim Tarihi: 18/08/2025 16:20

Açıklama: VAKIF Mahallesi Vişne Sokak ve Civarında, "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 18.08.2025 Tarihinde 16:20 ile 18:20 Saatleri Arasında Su Kesintisi Uygulanacaktır.