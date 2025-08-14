Bursa BUSKİ su kesintisi! 14-15 Ağustos Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 14 Ağustos günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 14 Ağustos su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

GEMLİK

Planlanan Başlangıç Tarihi: 14/08/2025 13:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 14/08/2025 16:30

Kesim Tarihi: 14/08/2025 13:30

Açıklama: TÜRK TELEKOM TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMA ESNASINDA HATTIMIZA VERİLEN ZARAR NEDENİYLE ONARIM ÇALIŞMASI.

NİLÜFER

Planlanan Başlangıç Tarihi: 14/08/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 14/08/2025 19:00

Kesim Tarihi: 14/08/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Balat ve Minareliçavuş Mahalleleri; Cezaevi Caddesi, Sarı Cadde, Mavi Sokak, Meşe Cadde, Barbaros Sokak ve Faruk Baykal Caddesi arasında kalan bölge ve civarında, 14.08.2025 tarihinde 09:00-19:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.