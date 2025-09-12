Bursa BUSKİ su kesintisi! 12-13 Eylül Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 12 Eylül günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 12 Eylül su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

MUSTAFAKEMALPAŞA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 12/09/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 12/09/2025 17:00

Kesim Tarihi: 12/09/2025 09:00

Açıklama: Mustafakemalpaşa ilçesi HAMZABEY, FEVZİDEDE, ATARİYE, ŞEVKETİYE, ŞEREFİYE ,YÜZBAŞISABRİBEY,SELİMİYE,VIRACA, CUMHURİYET, ŞEYHMÜFTÜ mahalleleri alt yapı çalışması nedeniyle 12.09.2025 tarihinde 09:00 ile 17:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken bitilmesi durumunda sular erken verilecektir.

Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/09/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 16/09/2025 18:00

Kesim Tarihi: 06/09/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Lalaşahin, Atariye, Şerefiye, Cumhuriyet, Hamzabey, Vıraca, Yüzbaşı Sabri Bey, Şeyh Müftü Selimiye ile Fevzidede Mahalleleri ve civarında 06.09.2025 - 16.09.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.