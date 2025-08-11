Bursa BUSKİ su kesintisi! 11-12 Ağustos Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 11 Ağustos günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 11 Ağustos su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

OSMANGAZİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 11/08/2025 15:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 11/08/2025 17:00

Kesim Tarihi: 11/08/2025 15:00

Açıklama: Osmangazi İlçesi Zafer Mahallesi 23. Şen Sokak ve civarında arıza nedeniyle 11.08.2025 tarihinde 15:00 ile 17:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

YILDIRIM

Planlanan Başlangıç Tarihi: 11/08/2025 15:50

Planlanan Bitiş Tarihi: 11/08/2025 16:50

Kesim Tarihi: 11/08/2025 15:50

Açıklama: Yıldırım İlçesi Yunusemre Mahallesi Devrengeç Sokak ve civarında 11.08.2025 tarihinde 15:50 ile 16:50 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.