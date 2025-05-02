Bursa Bülbülü filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Bursa Bülbülü filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Bursa Bülbülü konusu, özeti ve Bursa Bülbülü oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Bursa Bülbülü filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Bursa Bülbülü filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bursa Bülbülü filmini izleyecek olanların merak ettiği Bursa Bülbülü konusu nedir, Bursa Bülbülü oyuncuları kimler ve Bursa Bülbülü özeti gibi konuları inceliyoruz.
BURSA BÜLBÜLÜ FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?
Yapım yılı: 2022
Çıkış tarihi: 13 Ocak 2023
Bursa Bülbülü filmi,Bursa'da çekildi. Bursa'nın tarihi ve turistik yerleri, özellikle de eski Bursa sokakları filmde ön plana çıkıyor. Ayrıca, filmde bazı sahneler için İstanbul'daki stüdyolar da kullanıldı.