Bursa Bülbülü filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Bursa Bülbülü filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bursa Bülbülü filmini izleyecek olanların merak ettiği Bursa Bülbülü konusu nedir, Bursa Bülbülü oyuncuları kimler ve Bursa Bülbülü özeti gibi konuları inceliyoruz.

BURSA BÜLBÜLÜ FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Yapım yılı: 2022 Çıkış tarihi: 13 Ocak 2023

Bursa Bülbülü filmi,Bursa'da çekildi. Bursa'nın tarihi ve turistik yerleri, özellikle de eski Bursa sokakları filmde ön plana çıkıyor. Ayrıca, filmde bazı sahneler için İstanbul'daki stüdyolar da kullanıldı.