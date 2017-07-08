Bursa Bakan Faruk Çelik ve Cumhurbaşkanı Baş Danışması Ayşe Türkmenoğlu Nikah Şahitliği Yaptı
Bakan Faruk Çelik ve Cumhurbaşkanı Baş Danışması Ayşe Türkmenoğlu nikah şahitliği yaptıGIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ve Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Ayşe Türkmenoğlu Bursa'da yerel gazetede köşe yazan Ahmet Emin Yılmaz'ın oğlunun nikah töreninde şahitlik yaptılar.
Bakan Faruk Çelik ve Cumhurbaşkanı Baş Danışması Ayşe Türkmenoğlu nikah şahitliği yaptı
GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ve Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Ayşe Türkmenoğlu Bursa'da yerel gazetede köşe yazan Ahmet Emin Yılmaz'ın oğlunun nikah töreninde şahitlik yaptılar.
Bursa'da Olay Gazetesi Köşe yazarı Ahmet Emin Yılmaz ile Nimet Yılmaz'ın oğlu Buğra Yılmaz, Melis Kuzencik ile Reşat Oyal Kültürpark Medya Restoran'da bugün yapılan nikah töreni ile dünya evine girdi. Nikah törenine, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Cumhurbaşkanı Baş Danışması Ayşe Türkmenoğlu, eski Milli Savunma ve Milli Eğitim BakanıTurhan Tayan siyasi partilerin milletvekilleri ile STK temsilcileri ve davetliler katıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nın kıydığı nikah töreninde
Buğra Yılmaz'ın şahitliğini Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Ayşe Türkmenoğl u, Melis Kuzencik'in şahitliğini ise eski Milli Savunma ve Milli Eğitim Bakanı Turhan Tayan ile Prof.Dr. Melih Sezgin yaptı. İmzaların atılmasından sonra Bakan Çelik evlilik cüzdanını çifte teslim edip ömür boyu mutluluklar diledi.