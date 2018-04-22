Bursa Avukatı Bıçaklayan İkizlere Para Cezası

Avukatı bıçaklayan ikizlere para cezası

Bursa'da, geçen Ekim ayında 47 yaşındaki avukat Ahmet Cem Fırat'ı ofisinin bulunduğu işhanının girişinde 2 bıçak darbesiyle bacaklarından yaraladıkları iddia edilen 17 yaşındaki ikizler E.A. ve Y.A.?ya çıkarıldıkları ilk duruşmada 4'er bin lira adli para cezası verildi. Hakim, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Bursa Barosu avukatlarından Ahmet Cem Fırat, geçen Ekim ayında, sabah saatlerinde ofisinin bulunduğu Uluyol Caddesi Güler Sokak Banuşoğlu İşhanı'nın girişinde iki kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Avukat Fırat, iki bacağından yaralandı. Acı içinde yerde kalan avukat Fırat'ın yardımına çevredekiler koştu ve çağrılan ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Fırat'ı bıçakla yaralayıp kaçan 17 yaşındaki ikizler E.A. ve Y.A. ise polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen ikizler, mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. E.A. gözaltındayken verdiği ifadede, babası Maşallah A.'nın uyuşturucu kullanmak suçundan cezaevinde olduğunu, annesi Fatma A.'nın da cezaevindeki babasına uyuturucu temin etmek isterken yakalanıp tutuklandığını söyledi. Annesinin savunmasını yapması için avukat Ahmet Cem Fırat ile 10 bin lira karşılığında anlaştığını belirten E.A., Annemin davasi ile ilgilenmedi, ben de parayı istedim. Vermeyince onu bıçakladım dedi.

'BENDEN HARAÇ İSTEDİLER'

Olayın, şüpheli çocukların Paramızı aldı ama annemizi savunmadı sözleriyle basına yansıdığını belirten avukat Ahmet Cem Fırat, Müvekkilimi savundum ve cezaevinden kurtardım. Karşılığında bir miktar para da aldım. Ama benden bu parayı 10 bin lira olarak geri almak için uğraştılar. Hatta yaralandığım gün çocukların cezaevinde yatmakta olan babalarından bir mektup gelmiş, mektupta bu işin 10 bin değil 30 bin lira ile biteceğini yazmış. Benden haraç istediler yani. Olay günü de ofisimin bulunduğu iş merkezine girerken bacağımdan bıçaklandım. Bıçak biraz yana kaysaymış damarı kesecekmiş, o zaman kan kaybından ölebilirmişim. Doktorlar söyledi bunu. Beni bıçaklayan çocuklar ise serbest kaldı. Hakim ve savcılara karşı işlenen suçlarda uygulanan yasa maddesi avukatlar için de uygulansınö dedi. Cumhuriyet savcısının yaptığı soruşturma sonucunda 'Suça sürüklenen çocuklar' E.A. ile ikizi Y.A. hakkında Bursa 3. Çocuk Mahkemesi'nde 'Basit yaralama' suçundan dava açıldı. Yapılan ilk duruşmaya E.A. ve Y.A. ile avukatları, Ahmet Cem Fırat'ı savunmak için de avukatı ve Bursa Barosu Başkanı Avukat Gürkan Altun ile 12 avukat katıldı. Avukat Ahmet Cem Fırat'ın avukatı Sefer Bülent Yaylalı'nın, 'Suça sürüklenen çocuk ve ailesinin bir alacağı yoktur. Müvekkilim, babalarının avukatlığını yapmamıştır. Annesinin avukatlığına karşılık olarak aldığı 5 bin lirayı da annelerine iade etmiştir. Bu parayı babalarının savunmasını yapmamak için iade etmiştirö dediği ifade edildi. Hakim, yapılan yargılama sonucunda ikizler E.A. ve Y.A.?ya 8'er ay karşılığı adli para cezası verdi. Daha sonra cezayı 200 gün karşılığı 4'er bin lira adli para cezasına indiren hakim, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kadar verdi.