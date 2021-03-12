Bursa-Ankara kara yolunda zincirleme trafik kazası
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Bursa-Ankara kara yolunda zincirleme trafik kazası

12.03.2021 17:49 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:55
Bursa-Ankara kara yolunda zincirleme trafik kazası

Bursa-Ankara kara yolunun Kestel ilçesi mevkisinde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Bursa-Ankara kara yolunun Kestel ilçesi mevkisinde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Barakfakih mevkisinde freni arızalanan tır, yolun karşı şeridine geçerek çok sayıda araca çarptı.

Araçları sürükleyen tır, güçlükle durabildi.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Taş

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