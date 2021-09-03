Büro Memur-Sen Samsun Şubesinden yargı mensuplarına ziyaret
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Büro Memur-Sen Samsun Şubesinden yargı mensuplarına ziyaret

Büro Memur-Sen Samsun Şubesinden yargı mensuplarına ziyaret
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Büro Memur-Sen Samsun Şube Başkanlığına seçilen Ali Özbek ve yönetim kurulu, 2021-2022 adli yılı dolayısıyla yargı mensuplarına ziyarette bulundu.

Büro Memur-Sen Samsun Şube Başkanlığına seçilen Ali Özbek ve yönetim kurulu, 2021-2022 adli yılı dolayısıyla yargı mensuplarına ziyarette bulundu.

Özbek ve beraberindekiler, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Gülay, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Erol Tosun ve Adalet Komisyonu Başkanı Kemal Alver'i makamında ziyaret etti.

Sendika çalışmaları hakkında bilgiler veren Özbek, yeni adli yılın hayırlı olmasını diledi.

Büro Memur-Sen Samsun Şubesinden yargı mensuplarına ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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