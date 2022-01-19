Burnuyla kitap yazan Aydınlı genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Engeli dolayısıyla ellerini ve ayaklarını kullanamadığı için burnu ile yazdığı kitap ile gündeme gelen Aydınlı engelli yazar Mustafa Erol'u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onurlandırdı.

Engeli dolayısıyla ellerini ve ayaklarını kullanamadığı için burnu ile yazdığı kitap ile gündeme gelen Aydınlı engelli yazar Mustafa Erol'u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onurlandırdı. Aydın ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından özel olarak kabul edilen Mustafa Erol, en büyük hayalini gerçekleştirmiş oldu.

Azmiyle tüm Türkiye'ye örnek olan Aydınlı engelli Yazar Mustafa Erol, 'serebral palsi' hastalığı nedeniyle ellerini ve ayaklarını kullanmadığı için, burnuyla yazdığı kitabı ile gündeme gelmişti. Engelli olmasına rağmen bütün okulları dışarıdan bitiren, 2 üniversite okuyan ve şu anda yüksek lisans yapan Erol'un en büyük isteği ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmekti.

Yaşama azmi ve her zorluktan bir başarı hikayesi çıkarmasıyla meşhur olan Mustafa Erol'un hikayesinden çok etkilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2015 yılında Mustafa'yı arayıp tebrik etmişti. Geride kalan süreçte telefonla birkaç kez Cumhurbaşkanı ile görüşen Mustafa Erol, hata sonu Aydın'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluştu.

"En büyük hayalimi gerçekleştirdim"

Yıllarca uğraşıp burnu ile kitap yazmayı başaran Mustafa Erol "En büyük hayalimi gerçekleştirdim. Şimdi, ikinci hayalim doktora yapmak" diye konuştu.

Mustafa Erol'un başarısının yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan hayranlığı ile de bilindiğini de belirten Beyazay Derneği Aydın Şube Başkanı Demet Pilevneli;

"Mustafa'nın Cumhurbaşkanımıza olan sevgisini hepimiz biliyoruz. Cumhurbaşkanımız kendisini görünce durumu ilettik, gülümsedi. Mustafa'nın en çok istediği birlikte resim çektirme isteğini kırmadı. Mustafa, 'Beni Herkes Engelli Sanıyor' adlı kitabını Cumhurbaşkanımıza hediye etti. Cumhurbaşkanımız ile hatıra fotoğrafı çektiren Mustafa'nın neşesi görülmeye değerdi" diye konuştu. - AYDIN