Burundan giren parazit 20 yıl içeride kalarak adamın beynini yiyip bitirdi

Abd'de eşine az rastlanır bir vaka görüldü. Massachusetts eyaletinde yaşayan adam, sağlıklı şekilde yaşamaya devam ettikten sonra bir anda nöbetler geçirmeye başladı ve yatağından düştü. Durumunun ağırlaşmasının ardından Massachusetts General Hospital'a kaldırılan adamın beyni incelendi.

PARAZİT, BEYNİNİ YEMİŞ

Genellikle hayvanlardan geçen tenyanın adamın beynini yediğini tespit eden doktorlar, bu nedenle hastanın konuşma yetisini kaybettiğini belirledi. Doktorlar, bu tür parazitlerin çeşitli yollarla bulaştığını ve bunlardan birinin de vücudun açık noktalarından girmesi yoluyla meydana geldiğini ifade etti.

20 YILDIR ADAMIN BEYNİNDE

Doktorlar, yaptıkları incelemede sansayonel bir detayla daha karşılaştı. Buna göre parazitin öyküsü yaklaşık 20 yıla dayanıyordu. Hayvanın büyüme hızını belirleyen doktorlar, ancak 20 yılda bu seviyeye gelebileceğini tespit etti. Beyni ağır hasar alan adamın tedavisine devam ediliyor.

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