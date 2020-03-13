Burmalı Mescit, restorasyonun ardından ibadete açıldı
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İstanbul, Fatih, Güncel

Burmalı Mescit, restorasyonun ardından ibadete açıldı

Fatih'teki Burmalı Mescit, restorasyon çalışmalarının ardından ibadete açıldı.

13.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:17
Burmalı Mescit, restorasyonun ardından ibadete açıldı

Fatih'teki Burmalı Mescit, restorasyon çalışmalarının ardından ibadete açıldı.

Mısır Kadısı Emir Nureddin Osman tarafından 1540 yılında inşa ettirilen ve yivli minaresinden dolayı "burmalı" olarak anılan mescidin açılışı, okunan Kur'an-ı Kerim ve İstanbul Müftü Yardımcısı Musa Bilgili'nin duasıyla yapıldı.

Saraçhane Parkı'nın içinde kalan mescitte, 4 yıl süren restorasyon sonrası ilk cuma namazı kılındı.

Açılışa, Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Rektörü Muhammed Fatih Andı, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Restorasyon çalışmaları

Restorasyon kapsamında, bozulan cephe taşlarında çürütme, genel temizlik ve derz işlemleri yapılırken, harimde ve son cemaatte kötü durumda olan ve muhdes eklentiler içeren döşeme kaldırıldı, özgün detaylara uygun şeşhane tuğla imalatı gerçekleştirildi.

İstanbul Teknik Üniversitesinden alınan rapor doğrultusunda statik projeleri hazırlanan mescidin, beden duvarları üst kotunda kilitleyici hatıl sistemi yapıldı. Kurul onaylı projeleri doğrultusunda uygulama öncesi durumu kötü olan minarenin peteği sökülüp yenilendi. Gövdede burmalı minareyi oluşturan tuğlalarda onarım ve tamlama işlemi yapıldı. Hazirede parçalı ve dağınık durumda olan mezar taşları da düzenlenip sağlamlaştırıldı.

Burmalı Mescit, restorasyonun ardından ibadete açıldı

Kaynak: AA

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Burmalı Mescit, restorasyonun ardından ibadete açıldı

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