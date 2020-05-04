Burkina Faso'dan 122 Türk vatandaşı getirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Burkina Faso'dan 122 Türk vatandaşı getirildi

Burkina Faso'dan 122 Türk vatandaşı getirildi
04.05.2020 02:27 | Son Güncelleme: 04.05.2020 02:29

Burkina Faso'dan 122 Türk vatandaşı getirildi İZMİR'e, ramazan ayını evlerinde geçirmeleri için başlatılan tahliye çalışmaları kapsamında Burkina Faso'dan 122 Türk vatandaşı getirildi.

Burkina Faso'dan 122 Türk vatandaşı getirildi İZMİR'e, ramazan ayını evlerinde geçirmeleri için başlatılan tahliye çalışmaları kapsamında Burkina Faso'dan 122 Türk vatandaşı getirildi.

Yurt dışında 59 ülkede bulunan onbinlerce Türk vatandaşının Ramazan ayını ve bayramı ülkelerinde geçirmeleri amacıyla başlatılan tahliye çalışmaları kapsamında, Burkina Faso'da bulunan 122 Türk vatandaşı, Türkiye'ye getirildi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 122 kişiyi tayışan uçak, saat 00.30'da İzmir Adnan Menderes Havalimanı idi. Uçakta sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, daha sonra havaalimanına getirilen otobüslere bindirildi. 122 Türk vatandaşından 50'si polis eskortluğunda Bornova ilçesindeki Yörük Ali Efe Öğrenci Yurdu, 72 kişi ise Buca ilçesinde bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Hanzade Hatun Öğrenci Yurdu'na götürüldü. Yurtlara yerleştirilen 122 Türk vatandaşının 14 günlük karantina süreci başladı.

Burkina Faso'dan 122 Türk vatandaşı getirildi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den vatandaşlara 'Pazartesi' uyarısı: Salgın bitmedi devam ediyor Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den vatandaşlara "Pazartesi" uyarısı: Salgın bitmedi devam ediyor
Ömer Döngeloğlu'nun eşi Zeynep Döngeloğlu'nun vefat ettiği iddiaları yalanlandı Haberler
Ömer Döngeloğlu'nun eşi Zeynep Döngeloğlu'nun vefat ettiği iddiaları yalanlandı
Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba, vurularak yakalandı Haberler
Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba, vurularak yakalandı
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz Haberler
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Haberler
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
Antalya Valisi'ne 'Yardım yapmıyorsunuz' diyen kişinin daha önce yardım aldığı ortaya çıktı Haberler
Antalya Valisi'ne "Yardım yapmıyorsunuz" diyen kişinin daha önce yardım aldığı ortaya çıktı
Ambulans helikopterin tarlasına inmesine izin vermeyen kadına 3180 lira para cezası kesildi
Ambulans helikopterin tarlasına inmesine izin vermeyen kadına 3180 lira para cezası kesildi
Gaziantep'te 2 milyon lira ödenerek 200 bakkaldaki veresiye defterleri alındı
Gaziantep'te 2 milyon lira ödenerek 200 bakkaldaki veresiye defterleri alındı
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım
Elazığ ve Malatya peş peşe meydana gelen depremlerle sallandı
Elazığ ve Malatya peş peşe meydana gelen depremlerle sallandı
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor
ABD'de koronavirüs sebebiyle son 24 saatte bin 711 kişi daha hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs sebebiyle son 24 saatte bin 711 kişi daha hayatını kaybetti
Çin, Trump'ın suçlamalarını animasyon filmle alaya aldı
Çin, Trump'ın suçlamalarını animasyon filmle alaya aldı
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
Çapa'da odalar boşalıyor; yoğun bakımdaki hasta sayısı yüzde 30 azaldı
Çapa'da odalar boşalıyor; yoğun bakımdaki hasta sayısı yüzde 30 azaldı
Çin'in komşusu Tacikistan'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Çin'in komşusu Tacikistan'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Bakan Fahrettin Koca, sağlık çalışanları adına bestelenen şarkıyı Twitter'dan paylaştı
Bakan Fahrettin Koca, sağlık çalışanları adına bestelenen şarkıyı Twitter'dan paylaştı
Sahte polis kimliğiyle gasp yapan Suriye uyruklu 3 kişi yakalandı
Sahte polis kimliğiyle gasp yapan Suriye uyruklu 3 kişi yakalandı
Atatürk Havalimanı'ndan 17/35 pistlerinin devre dışı bırakıldığı resmen ilan edildi
Atatürk Havalimanı'ndan 17/35 pistlerinin devre dışı bırakıldığı resmen ilan edildi
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Koronanın Wuhan'daki laboratuvarda yapıldığına dair kanıtlar var
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Koronanın Wuhan'daki laboratuvarda yapıldığına dair kanıtlar var
Son Dakika: 31 şehirde uygulanan 3 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi
Son Dakika: 31 şehirde uygulanan 3 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi
İngiltere'de koronavirüs hastalarını ve salgını takip etmek için 'korona takip uygulamasının' denemesine başlanıyor
İngiltere'de koronavirüs hastalarını ve salgını takip etmek için "korona takip uygulamasının" denemesine...
Dünya genelinde koronavirüs salgınından iyileşenlerin sayısı 1 milyon 150 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs salgınından iyileşenlerin sayısı 1 milyon 150 bini aştı
Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek
Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek
Dünyaca tanınan uyuşturucu kaçakçıcı Nejat Daş gözaltına alındı
Dünyaca tanınan uyuşturucu kaçakçıcı Nejat Daş gözaltına alındı
Batman'da bir evi böcekler istila etti
Batman'da bir evi böcekler istila etti
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu
Arjantin efsanesi Crespo: Parma formasıyla Galatasaray'a karşı oynadığım maçı unutamıyorum
Arjantin efsanesi Crespo: Parma formasıyla Galatasaray'a karşı oynadığım maçı unutamıyorum
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti
Kırıkkale'de din görevlisi, kurduğu ses sistemiyle komşularına evlerinde teravih namazı kıldırıyor
Kırıkkale'de din görevlisi, kurduğu ses sistemiyle komşularına evlerinde teravih namazı kıldırıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mfö Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Hatice Çarpar
Spor Jose Sosa Burak Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Samsun Antalya Fenerbahçe Vezirköprü
Şu an buradasınız: Burkina Faso'dan 122 Türk vatandaşı getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.5.2020 02:47:22. #1.15#
title