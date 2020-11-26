Son dakika: Burkina Faso'da Devlet Başkanı Kabore ikinci kez seçimleri kazandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika: Burkina Faso'da Devlet Başkanı Kabore ikinci kez seçimleri kazandı

26.11.2020 21:21 | Son Güncelleme: 26.11.2020 21:25
Son dakika: Burkina Faso'da Devlet Başkanı Kabore ikinci kez seçimleri kazandı

Son dakika haberi... Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da 22 Kasım'da yapılan devlet başkanlığı seçimini, güvenliği sağlama sözü veren mevcut Devlet Başkanı Roch Marc Christian Kabore kazandı.

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da 22 Kasım'da yapılan devlet başkanlığı seçimini, güvenliği sağlama sözü veren mevcut Devlet Başkanı Roch Marc Christian Kabore kazandı.

Burkina Faso'da 22 Kasım'da yapılan milletvekili ve devlet başkanlığı seçiminin sonucu belli oldu. Bağımsız Seçim Komisyonu (CENI) tarafından yapılan açıklamada, mevcut Devlet Başkanı Roch Marc Christian Kabore'nin oyların yüzde 57.87'sini alarak seçimlerden ikinci kez galip çıktığı duyuruldu. 2015'ten bu yana terör saldırılarının hüküm sürdüğü ülkede iktidarda olan ve güvenliği sağlama sözü veren Kabore, seçimlerde muhalefetten 12 adayla karşılaştı. Muhalefetteki Eddie Komboigo yüzde oyların 15.48'ini toplarken, Zephirin Diabre ise yüzde 12.46 oy alabildi.

80'i Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) tarafından görevlendirilen yaklaşık 10 bin ulusal ve uluslararası gözlemci seçim sürecinde yer aldı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Uzun süre hafızalarınızdan silinmeyecek
İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Uzun süre hafızalarınızdan silinmeyecek
Yerli korona aşısında bir kritik eşik daha aşıldı! Bakan Koca, 'Umutluyuz' dedi
Yerli korona aşısında bir kritik eşik daha aşıldı! Bakan Koca, "Umutluyuz" dedi
Hayat kurtaracak buluş! Korona hastalarını öldüren 'sabotaj' durumunun gizemi çözüldü
Hayat kurtaracak buluş! Korona hastalarını öldüren "sabotaj" durumunun gizemi çözüldü

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Moldova'da seçimleri eski Başbakan Sandu kazandı
Son dakika haberleri: Moldova'da seçimleri eski Başbakan Sandu kazandı
Son dakika haberi: Rusya Devlet Başkanı Putin: 'Ekim ayında ateşkes için Aliyev ikna oldu, Paşinyan olmadı'
Son dakika haberi: Rusya Devlet Başkanı Putin: "Ekim ayında ateşkes için Aliyev ikna oldu, Paşinyan olmadı"
- Gürcistan halkı milletvekili seçimlerinin ikinci turu için sandık başında
- Gürcistan halkı milletvekili seçimlerinin ikinci turu için sandık başında

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Mustafa Şentop Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Sinan Akçıl Demet Akbağ İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Deniz Türüç Metin Oktay Mustafa Cengiz Robert Prosinecki Christian Luyindama
Tüm Haberler Kasım Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Dağlık Karabağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Burkina Faso'da Devlet Başkanı Kabore ikinci kez seçimleri kazandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 21:25:40. #1.15#
title