Burhaniye fıstıkçamı üretim merkezi oldu
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Burhaniye fıstıkçamı üretim merkezi oldu

06.10.2020 13:52 | Son Güncelleme: 06.10.2020 13:55
Burhaniye fıstıkçamı üretim merkezi oldu

Burhaniye ilçesinde, emekli bankacı Yunus Göç, Orman İdaresinden sonra Türkiye'nin en büyük fıstıkçamı üreticisi oldu.

Burhaniye ilçesinde, emekli bankacı Yunus Göç, Orman İdaresinden sonra Türkiye'nin en büyük fıstıkçamı üreticisi oldu. Göç'ün yılda ürettiği 80 bin fıstıkçamının büyük bir bölümü İstanbul'a giderken, saksılarda üretilen 3 metre boyundaki fidanlar büyük ilgi gördü.

Burhaniye'de 12 yıldan beri dış mekan süs bitkileri ve çiçek üreten Yunus Göç, zaman içinde Türkiye de Orman İdaresinde sonra en büyük fıstıkçamı üreticisi oldu. Göç'ün saksılarda ürettiği 2,5-3 metre boyundaki fıstıkçamları da İstanbul'daki parkları süslemeye başladı. Tırlarla İstanbul'a fidan gönderen Göç, büyük fidanlara talebin arttığını söyledi. Fıstıkçamının çok yararlı bir ağaç olduğunu anlatan 70 yaşındaki Göç, "Bu gördüğünüz çamlar 16-18 kutrunda. Şimdi belediyeler genellikle kalın gövdeli ağaç almaya başladılar. Biz de bu çamları İstanbul Belediyesi kuruluşu olan Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'ye veriyoruz.Bunlar genellikle su havzalarına dikiliyor. Suyun kirlenmemesi için, en büyük miktarlarda su havzalarına dikiliyor. Bazen yanan alanları yeşillendirmek için de kullanıyorlar. Zaman kaybetmiyorlar. Çam bu zamanda öne çıktı. Özellikle bu Sakura Çam Hastanesi yapıldıktan sonra birazda reklamı olmuş oldu. Unutulan bir ağaçtı. Şu anda ağaç gerçek değerini bulmaya başladı. Çünkü bu bitki çok enteresan bir bitki. Yapraklarından gübre oluyor. Dallarından çıra oluyor. Gövdesinden kereste oluyor. Kökleri mantar yapıyor. Meyvesi şu anda en pahalı meyve. Biliyorsunuz iç fıstığın kilosu 800 liraya kadar çıktı. Ağacın çiçekleri de bal yapıyor. Ağacın değerlenmedik yeri yok. Ağaç böyle keşfedilince de talep aşırı derecede arttı. Bizim isteğimiz güzel bir tirend yakaladık. Elimizde mal varken şimdi rahat rahat satıyoruz" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye fıstıkçamı üretim merkezi oldu
Burhaniye fıstıkçamı üretim merkezi oldu
Burhaniye fıstıkçamı üretim merkezi oldu
Burhaniye fıstıkçamı üretim merkezi oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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