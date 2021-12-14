Burhaniye'de yeni Adliye Sarayı inşaatına başlandı

Burhaniye ilçesinde, 1980 yılından günümüze kadar 41 yıl boyunca hizmet veren ve günümüz ihtiyaçlarına cevap vermekte yetersiz kalan Burhaniye Adliye Sarayı yerine yeni adliye sarayı yapımına başlandı. AK Parti Burhaniye İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu ile Başkan Yardımcıları Güven Buluş, Turhan Güler ve Fevzi Ömer Salur çalışma yapılan alanda incelemelerde bulunurken, inşaatın 700 günde tamamlanacağı açıklandı.

İnşaatta hafriyat çalışmalarını sürdüren firma yetkililerinden bilgi alan AK Parti İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu, yeni Adliye Sarayının inşaat alanının 24 bin m2 den oluştuğunu ve 700 günde inşaatın tamamlanacağını belirtti. Adli hizmetlerin yeni Adliye Sarayında daha hızlı ve kolaylıkla yerine getirileceğini ifade eden Başkan Gedikoğlu, "Adliye Binasının ilçemize kazandırılmasında tensipleri ile başta Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Yargıtay Eski Başkanı İsmail Rüştü Cirit, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran ve AK Parti Balıkesir Milletvekilleri ile tüm yetkililere teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR