Burhaniye'de temizlik işçileri takdir topladı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmaları ile takdir toplarken, kırsal mahallelerde görevli 8 kişilik ekipte çalışmaları ile göz doldurdu.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmaları ile takdir toplarken, kırsal mahallelerde görevli 8 kişilik ekipte çalışmaları ile göz doldurdu. İlçeye bağlı 26 kırsal mahalle ile sahillerde görevli temizlik ekibi vatandaşların takdirini kazandı.

Önceki gün yaşanan dolu ve fırtınadan sonra Ağacık mahallesine giden Necati Temizkan öncülüğündeki ekip mahallede mıntıka temizliği yaptı. Muhtarlık binası ve muhalle tuvaletlerinin de temizliğini yapan ekip takdir topladı. Temizlik işçilerine teşekkür eden Ağacık Muhtarı Hasan Dayı, "Ekibimizden memnunuz. Yaşanan dolu ve fırtınanın ardından gelip temizlik yaptılar. Mahallemiz onların sayesinde tertemiz. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı