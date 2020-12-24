Burhaniye'de tek katlı ev alevlere teslim oldu
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Burhaniye'de tek katlı ev alevlere teslim oldu

24.12.2020 11:52 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:56
Burhaniye'de tek katlı ev alevlere teslim oldu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde sabaha karşı çıkan yangında tek katlı ev alevlere teslim oldu.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde sabaha karşı çıkan yangında tek katlı ev alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, Pelitköy Mahallesi Kabaktepe Caddesi'nde Nebi Çamlık'a ait tek katlı evde sabaha karşı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangını çevreye sıçramadan sündürürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimsenin olmaması faciayı önlerken, yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. - BALIKESİR

Burhaniye'de tek katlı ev alevlere teslim oldu
Burhaniye'de tek katlı ev alevlere teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 11:59:01. #1.15#
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