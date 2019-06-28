Burhaniye'de tarım arazisinde yangın

Burhaniye ilçesinde bir tarım arazisinde çıkan anız yangını söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, kırsal Şahinler Mahallesi Şahinderesi mevkisinde bir tarım arazisinde yakılan anız ateşi kontrolden çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında 2 zeytin ağacı zarar gördü.

Kaynak: AA