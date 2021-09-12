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Burhaniye'de Pazar yerinde HES kodu uygulaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Burhaniye'de Pazar yerinde HES kodu uygulaması

Burhaniye ilçesinde, asayiş ve trafik uygulamalarını sıklaştıran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tetbirleri kapsamında Pazar girişlerinde HES kodu sorgulaması yapıyor.

Burhaniye ilçesinde, asayiş ve trafik uygulamalarını sıklaştıran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tetbirleri kapsamında Pazar girişlerinde Hes Kodu sorgulaması yapıyor. Dün, Öğretmenler Mahallesi Pazarında yapılan uygulamanın diğer pazarlarda da gerçekleştirildiği kaydedildi.

Burhaniye'de Öğretmenler Mahallesi Pazarında HES kodu uygulaması yapan polisler, maske ve mesafe konusunda da uyarılarda bulundu. Pazarda yoğunluğu önleyen uygulama takdir toplarken, ekiplerin bütün Pazar yerlerinde görev aldıkları kaydedildi. İlçe de yoğun bir yaz yaşandığını anlatan İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş, Pazar girişlerindeki HES kodu sorgulamasının devam ettiğini söyledi. Vatandaşların maske ve mesafe konularında da uyarıldığını anlatan Dikmetaş, asayiş ve trafik uygulamalarına da ağırlık verildiğini söyledi. Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş, tescilsiz motosikletlerin trafikten men edildiğini ve abartılı egzozlarında söktürüldüğünü kaydetti. - BALIKESİR

Burhaniye'de Pazar yerinde HES kodu uygulaması

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