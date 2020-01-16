Burhaniye'de özel öğrenciler kuşlar için yem hazırladı
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Burhaniye'de özel öğrenciler kuşlar için yem hazırladı

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Ticaret Odası Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencileri, öğretmenleri Tuğba Takmak önderliğinde kuşlara yem hazırladı.

16.01.2020 15:42 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:47
Burhaniye'de özel öğrenciler kuşlar için yem hazırladı

ilçesinde, Burhaniye Ticaret Odası Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencileri, öğretmenleri Tuğba Takmak önderliğinde kuşlara yem hazırladı. "Kuşlara hayat ver" projesi kapsamında soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için hazırlanan yemlikler ağaçlara asıldı.


Özel öğrenciler tarafından hazırlanan yemlikler 'de ormanlık alandaki ağaçlara asılırken, proje ilgi gördü. Öğrencileri kutlayan Öğretmen Tuğba Takmak, "Öğrencilerimize kuşlarında bizler gibi acıktığını, susadığını aktarıp farkındalık oluşturarak hayvan sevgisini kazandırmayı amaçladık. Onların aç kalmaması için yapıldığının bilincinde olan öğrencilerimiz mutluluk yaşadı. Bu tür projelerimiz devam edecek" dedi. Okul Müdürü Oktay Ertaş da, Öğretmen Tuğba Takmak ve öğrencilere teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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