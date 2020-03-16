Burhaniye'de muhtarlar hayırda bir araya geldi Burhaniye'de bir mahalle muhtarı umreden dönen babası için hayır düzenledi.

Burhaniye'de bir mahalle muhtarı umreden dönen babası için hayır düzenledi.



İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Korucaoluk Mahallesi ilçede bir ay önce umreden dönen Mustafa Ali Arıcı için düzenlenen hayır çok sayıda vatandaşı bir araya getirdi. AK Parti İlçe Başkanı Avukat Feridun Soykök'ün de katıldığı hayırda, konuklara etli pilav ve ayran ikramı yapıldı. Hayıra katılanlara teşekkür eden Korucaoluk Mahalle Muhtarı Hüseyin Arıcı, "Umreden dönen babam için hayır düzenledik. Mevlam kabul etsin. Katılanlara çok teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA