Burhaniye'de domuz sürüleri yerleşim yerlerine indi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Burhaniye'de domuz sürüleri yerleşim yerlerine indi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Burhaniye'de domuz sürüleri yerleşim yerlerine indi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde sayıları her geçen gün artan domuz sürüleri İskele Mahallesi ve Pelitköy sahil bölgesindeki yerleşim bölgelerini istila etti.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde sayıları her geçen gün artan domuz sürüleri İskele Mahallesi ve Pelitköy sahil bölgesindeki yerleşim bölgelerini istila etti.

İskele Mahallesi'nde ve Pelitköy sahilinde sokaklarda ve caddelerde sürüler halinde dolaşan domuzlar, evlerin ve sitelerin bahçelerine zarar vermeye başladı. Kırsal kesimlerde ekili alanlara zarar veren domuzlar, İskele ve Pelitköy sahilinde bahçe, çim ve çiçeklere hem zarar vermeye başladı. Gece saat 20.00'den sonra kapılarına kadar gelen domuzlardan sokağa çıkamayan vatandaşlar, tedbir alınmasını istedi. Deniz kenarındaki çay bahçelerine kadar inen domuz sürüleri parkların çimlerine de zarar verirken, çevreye korku salmaya devam ediyor. Sayıları 10 ile 50 arasında değişen ve her akşam tekrarlanan domuz sürüsü istilasına kalıcı çare bulunmasını isteyen vatandaşlar, sözlü ve yazılı şikayetlerine rağmen bugüne kadar hiçbir tedbir alınmadığından yakındı. - BALIKESİR

Burhaniye'de domuz sürüleri yerleşim yerlerine indi

Burhaniye'de domuz sürüleri yerleşim yerlerine indi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Sosyal medyadan Abdullah Çatlı'ya sansür! Kızı isyan etti

Sosyal medyadan Abdullah Çatlı'ya sansür! Kızı isyan etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title