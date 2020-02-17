Burhaniye'de 5 kırsal mahalle de ulaşım sevinci
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Burhaniye'de 5 kırsal mahalle de ulaşım sevinci

Burhaniye ilçesinde, Bahadınlı, Karadere, Korucaoluk, Yaylacık ve Çamtepe mahallelerine sefer başladı.

17.02.2020 13:43 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:43
Burhaniye'de 5 kırsal mahalle de ulaşım sevinci

ilçesinde, Bahadınlı, , Korucaoluk, Yaylacık ve Çamtepe mahallelerine sefer başladı. Yeni seferler, mahallelerde yaşayan vatandaşları sevindirdi..


Bu güne kadar ilçesi ile Kızıklı, Börezli, , Büyükdere ve Küçükdere mahallerine yolcu taşıyan Taşıma Kooperatifi 5 köye daha sefer başlattı. Yeni seferlerin başlaması, Bahadınlı, Karadere, Korucaoluk, Yaylacık ve Çamtepe mahallelerinde sevince neden oldu. Hizmet ağını genişlettiklerini anlatan Kooperatif Başkanı Hasan Ersöz, " Bu güne kadar Havran ilçesi ile aynı güzergahta bulunan köyler ile cezaevine yolcu taşıyorduk. Şimdi Karadere güzergahında da yolcu taşımaya başladık. Her gün, Bahadınlı'ya 7, Karedere'ye ise 6 sefer yapıyoruz. Yaylacık, Korucaoluk ve Çamtepe mahallerine ise haftanın Pazartesi ve Cuma günleri sefer yapıyoruz. Bahadınlı için 3 lira ücret alınırken, Karedere için ise 4 lira 25 kuruş ücret alınmaktadır. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun " dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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