Burhaniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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Burhaniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Burhaniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Burhaniye ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde düzenlenen etkinlikler ilgi gördü.

Burhaniye ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde düzenlenen etkinlikler ilgi gördü. Program gereğince sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehidi Mustafa Serin'in mezarında tören düzenlenirken, akşam da Cumhuriyet Meydanındaki etkinliklere çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhuriyet Meydanında saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Kocacami İmamı Ali Akdağ Kur'an-ı Kerim okudu. Günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı da Kaymakam İlyas Memiş yaptı. İmamlar korosunun seslendirdiği ilahiler ilgi görürken, vatandaşlar ellerinde bayraklarla Mustafa Yıldızdoğan'ın Ölürüm Türkiyem adlı türküsüne eşlik etti. Törenlere, Kaymakam İlyas Memiş, Garnizon Komutanı Topu Yarbay Mustafa Kıraç, Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, Burhaniye Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr .Muammer Bezirgan, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. - BALIKESİR

Burhaniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Burhaniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Burhaniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Burhaniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Burhaniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Burhaniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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