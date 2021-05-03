Burhanettin Uysal kimdir?

AK Parti 26. Dönem Karabük Milletvekili Prof. Dr. Burhanettin Uysal, Ankara'da yaşamını yitirdi. Bir süredir koronavirüs sebebiyle Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Uysal, 54 yaşında yaşama veda etti. Peki, Burhanettin Uysal kimdir? Burhanettin Uysal kaç yaşında, nereli? Burhanettin Uysal mesleği neydi? Burhanettin Uysal hayatı ve biyografisi nedir?

AK Parti 26. Dönem Karabük Milletvekili Prof. Dr. Burhanettin Uysal, Ankara'da yaşamını yitirdi. Bir süredir koronavirüs sebebiyle Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Uysal, 54 yaşında yaşama veda etti. Peki, Burhanettin Uysal kimdir? Burhanettin Uysal kaç yaşında, nereli? Burhanettin Uysal mesleği neydi? Burhanettin Uysal hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

BURHANETTİN UYSAL KİMDİR?

Burhanettin Uysal (d. 20 Haziran 1967 Ereğli, Konya - ö. 3 Mayıs 2021), 2008-2015 yıllarında Karabük Üniversitesi Rektörü.

Lisans öğrenimini Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Mobilya Dekorasyon Bölümü'nde bitirdikten sonra 1992'de Polis Akademisi'nden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptı (1993). Gazi Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü'nde 1997 yılında doktorasını tamamladı. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

1989-1994 yılları arasında komiserlik ve emniyet müdürlüğü yapmış olan Uysal, 1994-1997 yılları arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde öğretim görevliliği yaptıktan sonra 1997-2000 yılları arasında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'nde yardımcı doçent doktor olarak akademik kariyerine devam etmiştir. 2006 yılına kadar doçentlik unvanı ile öğretim üyeliğine devam etmiş olan Burhanettin Uysal 2006 yılında profesör doktorluk unvanı almıştır. SGS 203, Geleneksel Yapı Süsleme Teknikleri adında ders notlarını kaleme almıştır.

17 Ocak 2008 tarihinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Karabük Üniversitesi rektörlüğüne atanmış ve 10 Şubat 2015 tarihinde Karabük Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili aday adayı olmak için istifa etmiştir, ancak aday gösterilmemiştir. 1 Kasım 2015 seçimleri için AK Parti'den Karabük milletvekili adayı olmuş, yapılan seçimlerde Karabük'ten ikinci sıra milletvekili seçilmiştir. TBMM 26. Dönem Karabük milletvekilidir.

BURHANETTİN UYSAL VEFATI

Burhanettin Uysal yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 3 Mayıs 2021 günü vefat etti.