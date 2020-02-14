Burhan Kuzu'ya Zindaşti incelemesi
İRANLI uyuşturucu baronu Naci Şerif Zindaşti ile ilgili iddialar üzerine TBMM Anayasa Komisyonu Eski Başkanı ve Anayasa Profesörü Burhan Kuzu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
14.02.2020 13:17 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:17
İRANLI uyuşturucu baronu Naci Şerif Zindaşti ile ilgili iddialar üzerine TBMM Anayasa Komisyonu Eski Başkanı ve Anayasa Profesörü Burhan Kuzu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: DHA