Burhan Kuzu Restorasyonu Devam Eden Tarihi Binada İncelemelerde Bulundu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Burhan Kuzu Develi'de Meteris meydanında restorasyonu devam eden Hacı Hasan Sungur konağında incelemelerde bulundu.
08.09.2019 12:55
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Burhan Kuzu Develi'de Meteris meydanında restorasyonu devam eden Hacı Hasan Sungur konağında incelemelerde bulundu.
Burhan Kuzu"Gecmişine sahip cıkmayanın geleceği olmaz,bunlar kültürel mirasımız bunlara sahip cıkmak zorundayız."dedi - KAYSERİ
Kaynak: İHA