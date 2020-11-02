Burhan Kuzu kimdir? Burhan Kuzu nereli, kaç yaşında vefat etti? Burhan Kuzu neden öldü?

Siyasetin tanınan simalarından Burhan Kuzu öldü mü, neden öldü? Kullanıcılar, Burhan Kuzu eşi kim, evli mi gibi soruları araştırıyor. Siyasi kariyeri ile dikkat çeken isim, AK Parti'den kurucu üye olarak siyasete başladı. Burhan Kuzu biyografisi haberimizde.

Burhan Kuzu kim sorusu gündemde sıkça yer alan sorulardan biridir. Siyaset adamı Burhan Kuzu, AK Parti'nin ilk Demokrasi Hakem Kurulu başkanı oldu. Kuzu hakkında ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Burhan Kuzu nereli? Burhan Kuzu eşi kim? İşte, Burhan Kuzu'nun ailesine dair ayrıntılar...

BURHAN KUZU KİMDİR?

Kuzu, 1 Ocak 1955 tarihinde Kayseri'nin Develi ilçesinin Şıhlı köyünde Ali Rıza Bey, Zahide Hankm'ın oğlu olarak dünyaya geldi. Köyde imamlık ve çiftçilik yapan babasını ortaokul yıllarında iken, annesini lise öğrenciliği döneminde kaybetti. İlk, orta ve lise öğrenimi boyunca tiyatro ile ilgilendi. Yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Üniversiteden mezun olduktan sonra hakimlik ve kaymakamlık sınavını kazanarak, Tekirdağ'da kaymakamlık stajına başladı. 1976 yılında üniversitede asistan kadrosuna alınınca akademisyen olmayı tercih etti; yüksek lisans ve doktora eğitimini de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Anayasa hukuku alanında çalıştı.

1980-1982 yılları arasında Paris Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Avrupa Konseyi bursuyla araştırmalar yapan Burhan Kuzu, 1998 yılında profesör unvanı aldı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Anayasa Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyeliği ve başkanlığı görevlerini yürüttü. Hukuk alanında makale ve kitaplar yayımladı. Uzun süre Polis Okulları'nda ders verdi. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında üyelik ve yöneticilik yaptı. Bir süre Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde öğretim üyeliği yaptı. Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesinde misafir öğretim üyesi olarak ders verdi.

Evli ve iki çocuk babası olan Kuzu, Fransızca biliyor. 2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisinin (AK Parti) kurucu üyesi olarak aktif siyasete başlayan Kuzu, partinin ilk Demokrasi Hakem Kurulu başkanı oldu. Sadece iki partinin meclise girebildiği 2002 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti İstanbul milletvekili olarak meclise girdi. 2007 ve 2011 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti İstanbul milletvekili olarak tekrar meclise giren Kuzu, partisi içinde uygulanan üç dönem kuralına takıldığı için Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde aday olamadı. Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) Anayasa Komisyonu üyeliği yaptı. Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti İstanbul milletvekili olarak yeniden meclise girdi.

1 Kasım 2020 tarihinde COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.