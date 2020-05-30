Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin tahliye edilmesi olayında adı geçen Burhan Kuzu'nun 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u da TBMM'de ağırladığı fotoğraflar ortaya çıktı.

AK Parti'nin kurucu üyelerinden eski milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu'nun, "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırladığı ortaya çıktı. Ziyaretin Kuzu'nun Meclis'te Anayasa Komisyonu Başkanı'yken gerçekleştiği öğrenildi.

Uyuşturucu baronu Zindaşti ile adı anılan ve fotoğrafları ortaya çıkan Kuzu, Zindaşti'nin tahliyesinde adının geçmesiyle ilgili tüm iddiaları yalanlamıştı.

Zindaşti ile Kuzu'nun görüntüleri sonrası, Kuzu'nun yeraltı dünyasından bir kişiyle daha fotoğrafları çıkmış oldu. Kuzu'yla TBMM'de görüşen "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş, geçtiğimiz günlerde yeraltı dünyasının bir başka tanınan ismi Sedat Peker'e ağır tehditlerde bulunmuştu.

KUZU, KOLTUĞUNU DA VERDİ

Akkuş, o dönem Kuzu'nun makam odasındaki koltuğuna oturdu, makam aracına bindi. Odada ve makam aracında çektiği fotoğrafları ise sosyal medya hesabından paylaştı.

Cumhuriyet gazetesinden Seyhan Avşar'ın haberine göre olayın sorulduğu Burhan Kuzu, Akkuş'un AK Parti'den milletvekili aday adayı olduğu dönemde kendisinden destek istemek için Meclis'e geldiğini söyledi.

"HEPSİYLE OTURUP, KALKTIM"

Güniz Akkuş ise yaptığı açıklamada, fotoğrafların Burhan Kuzu'yu ziyaret ettiği sırada çekildiğini öne sürdü.

Akkuş bütün bakanlar ve milletvekilleriyle ilişkisi olduğunu belirterek "Ben 3 dönem milletvekili aday adayıydım. Bütün bakanlar ve milletvekilleriyle oturup kalktım. İçişleri Bakanımız bile seviyor beni. Benim tüm bakanlarla resmim var" şeklinde konuştu.

Kuzu'nun makam aracına bindiğini belirten Akkuş, "Milletvekili aday adayı olunca görüşmelere vs. gidiyoruz. Makam aracına tabii bineriz. Burhan Hocam bana şaka yapardı" dedi.