Burger King'den 'McDonald's'tan sipariş verin' ilanı
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BBC

Burger King'den 'McDonald's'tan sipariş verin' ilanı

03.11.2020 14:37 | Son Güncelleme: 03.11.2020 14:41
Burger King'den 'McDonald's'tan sipariş verin' ilanı

Amerikan fast food zinciri Burger King, İngiltere'de koronavirüsle mücadele için Perşembe günü yürürlüğe girecek karantina önlemleri öncesinde müşterilerine "McDonald's'tan sipariş verin" çağrısı yaptı.

Amerikan fast food zinciri Burger King, İngiltere'de koronavirüsle mücadele için perşembe günü yürürlüğe girecek karantina önlemleri öncesinde müşterilerine "McDonald's'tan sipariş verin" çağrısı yaptı.

Burger King, dört hafta süreyle sadece paket servisi yapabilecek restoranların desteklenmesi için sosyal medyada yayımladığı ilanlarında "Sizden böyle bir şey isteyeceğimizi biz de düşünmemiştik" dedi.

Burger King'in sosyal medyada yayımlanan "McDonald's'tan sipariş verin" başlıklı duyurularında çok sayıda fast food zincirinin adı geçirilerek şöyle deniyor:

"Big Mac o kadar da kötü bir şey değil. Sizi bu kardeş kuruluşlar ya da bağımsız işletmelerden sipariş vermeye çağırıyoruz.

"Binlerce kişi çalıştıran restoranların şimdi gerçekten desteğinize ihtiyacı var. Destek olmak istiyorsanız, lezzetli yemek siparişlerinize devam edin.

"Whopper her zaman en iyisi ama Big Mac da o kadar kötü bir şey değil."

İngiltere'de koronavirüs salgınında restoran, bar ve kafelerin aylarca kapalı kalması ya da sadece paket servisi yapmalarına izin verilmesi sektöre ağır bir darbe vurmuş, binlerce çalışan işini kaybetmişti.

Hükümet salgında kapanan işletmelerin çalışanlarının maaşının yüzde 80'ini ödüyor.

BBC

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