BURDUR (İHA) - Burdurlu kadınlar 300 yıllık Alaca dokumayı gelecek kuşaklara aktarıyor

BURDUR Burdurlu kadınlar yaklaşık 300 yıllık geçmişi olduğu bilinen geleneksel el sanatlarından Burdur Alaca dokumasını gelecek kuşaklara aktarıyor.

Burdurlu kadınlar, Alaca dokumadan giyimden ev tekstil dekorasyon ürünlerine kadar ürünler hazırlıyor. Geleneksel tezgahlarda narin pamuklu kumaşlar ilmek ilmek dokunuyor. Yaklaşık 300 yıllık tarihe sahip olduğu bilinen ve bölgede büyük öneme sahip Alaca dokuma ürünleri Burdurlu kadınların günlük duygularını yansıtarak el tezgahlarında üretiyor.

Alaca dokumanın atalarından miras kaldığını belirten atölye sorumlusu Emel Erte, kadınlarla birlikte kültürlerini sürdürdüklerini söyledi. El dokumasının en büyük belirtisinin sıfır hatasız ürünlerin çıkmaması olduğunu belirten Erte, "Kolay bir süreç değil. İlk basamağımız çözgü, çözgülerimizi yapıyoruz. Çözgüden sonra onu levente sarıyoruz. Tezgahımızdan geçirip gücülerden ardından taraktan geçirerek, sarıp, dokumaya geçiriyoruz. Tezgahlarımız el tezgahlıları. Makineden farkı insan gücüyle yapılan çok kısa sürede yapılmayan ürünler. Bu ürünlerde hata olur ama makinasyonda hata hiç olmaz. Bizim burada dokuduğunuz arkadaşlar o günün yaşadıklarını, kederini, neşesini o dokumaya yansıtıp, dokurlar. Buradan bile el dokuması olduğu anlaşılır. Yüzde 100 hatasız bir iş çıkmaz" dedi.

"Yorucu oluyor ama çok keyifli"

Geçmişte olanları günümüz uyarladıklarını belirten Zeliha Özdemir, "Daha çok bizi kumaş masa örtüsü şal fular o tür şeyleri sokuyoruz. Geçmişimizde olanları günümüze uyarlamaya çalışıyoruz. Çok ince tellerimiz ve yüzde 100 pamuk olduğu için çok çabuk deforme oluyorlar. Çok çabuk kopuyorlar ve insan gücü gerektirdiği için yorucu oluyor ama çok keyifli" ifadelerini kullandı.