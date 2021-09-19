Burdur Valisi Arslantaş: 'Bu ülkenin tapusunu şehit ve gazilerimiz mühürlemiştir' - Haberler
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Burdur Valisi Arslantaş: "Bu ülkenin tapusunu şehit ve gazilerimiz mühürlemiştir"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Burdur Valisi Arslantaş:

19 Eylül Gaziler Günü anma programı kapsamında Burdur Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ve Gaziler Derneği tarafından Atatürk Anıtına çelenk konuldu.

19 Eylül Gaziler Günü anma programı kapsamında Burdur Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ve Gaziler Derneği tarafından Atatürk Anıtına çelenk konuldu. Burdur Valisi Ali Arslantaş, "Şehit mezarlarına baktığımda bu ülkeye ve bu ülkenin bizim olduğuna dair tapu belgesini vurulmuş mühürler olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

Gaziler Günü etkinliğinde konuşan Gaziler Derneği Başkanı Hasan Okyar, "19 Eylül Gaziler Günü'nde Mustafa Kemal Atatürk'e 19 Eylül 1921 tarihinde Sakarya Meydan Muharebesi'nde TBMM tarafından gazilik ve mareşallık rütbesinin verilişinin yıl dönümünde, gazileri ve şehitleri yaşayan şahitleri minnet ile anıyorum. Yaşayan gazilerimizin de Gaziler Gününü kutluyorum" dedi.

Burdur Valisi Ali Arslantaş da, "Burdur Valiliği olarak bir gün Gaziler Günü olarak değil yılın 365 günü Valilik olarak onların yanındayız. Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde ise gazilerimiz için ayrı bir birim kuruldu. Şehit mezarlarına baktığımda bu ülkeye ve bu ülkenin bizim olduğuna dair tapu belgesini vurulmuş mühürler olarak görüyorum. Tüm şehitlerimizi ve hayatta olan gazilerimizi minnetle anıyorum" diye konuştu.

Tören, çelenk koyma etkinliği sonrası saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. - BURDUR

Burdur Valisi Arslantaş: Bu ülkenin tapusunu şehit ve gazilerimiz mühürlemiştir

Burdur Valisi Arslantaş: Bu ülkenin tapusunu şehit ve gazilerimiz mühürlemiştir

Burdur Valisi Arslantaş: Bu ülkenin tapusunu şehit ve gazilerimiz mühürlemiştir

Burdur Valisi Arslantaş: Bu ülkenin tapusunu şehit ve gazilerimiz mühürlemiştir

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Haber: Burdur Valisi Arslantaş: 'Bu ülkenin tapusunu şehit ve gazilerimiz mühürlemiştir' - Haberler
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