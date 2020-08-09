BURDUR Traktör şarampole devrildi 4 yaralı Traktör şarampole devrildi: 4 yaralıBurdur'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör şarampole yuvarlanıp 100 metre sürüklendi.

Traktör şarampole devrildi: 4 yaralı

Burdur'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör şarampole yuvarlanıp 100 metre sürüklendi. Kazada, aynı aileden 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Burdur'dan merkeze bağlı Kökez Köyü'ne gitmekte olan Halil Acar'ın (53) kullandığı traktör, Büğdüz Köyü yakınlarında saat 16.00 sıralarında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 100 metre sürüklenen traktörün sürücüsü Halil Acar ile eşi Gülay Acar (48), kızı Canan Acar (26) ile oğlu Musa Berk Acar (7) ters kapanan traktörün altında kalarak yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil yardım hattını arayarak haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. 112 acil yardım ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralılar, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Gülay Acar ameliyata alınırken, sürücü Halil Acar'ın hayati tehlikesinin devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: DHA