Burdur'da şüpheliyi kovalarken düşüp yaralanan polis memuru, şehit oldu
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Burdur'da şüpheliyi kovalarken düşüp yaralanan polis memuru, şehit oldu

Burdur'da kimlik sormak istediği sırada kaçan şüphelinin savurduğu tekmeden kurtulmak isterken düşüp başını duvara çarpan polis memuru Selcan Akbaş şehit oldu. Akbaş'ın cenazesi, bugün memleketi Bursa'da toprağa verilecek.

01.07.2020 16:39 | Son Güncelleme: 01.07.2020 17:38

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekibinde görevli polis ekibi, 15 Haziran akşamı Bahçelievler Mahallesi'ndeki Gençlik Parkı'nda, 2 şüpheliye kimlik sormak istedi. Ancak 2 şüpheli, kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında A.U. olduğu belirlenen şüpheli, polis memuru Akbaş'a tekme savurdu. Tekmeden kurtulmak isterken dengesini kaybederek yere düşen polis memuru, başını duvara çarpıp yaralandı.

Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Selcan Akbaş'ın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Akbaş, 23 Haziran'da kara ambulansıyla Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (GATA) sevk edildi. 25 Haziran günü beyin ölümü gerçekleşen Selcan Akbaş, olaydan 16 gün sonra, bugün sabah saatlerinde şehit oldu.

ŞEHİT POLİS MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Selcan Akbaş'ın cenazesi bugün memleketi Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ikindi namazının ardından Pınarbaşı Şehitliği'nde toprağa verildi. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Burdur Valisi Ali Arslantaş ve İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik de şehit polis için taziye mesajı yayımladı.

MASKE TAKMADIKLARI İÇİN CEZA YAZILACAĞINI DÜŞÜNMÜŞLER

Diğer yandan, kaçan şüpheliler A.U. (16) ve M.Y. (15) ise olay günü düzenlenen operasyonla kısa sürede yakalandı. Şüphelilerden M.Y. sorgusunun ardından ailesine teslim edilirken, A.U. ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.U. sorgusunun ardından 'görevli memura görevini yaptırmamak için direnme' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklandı. A.U'nun ifadesinde arkadaşıyla parkta otururken polislerin geldiğini gördüklerini, maske takmadıkları için ceza yazılacağı korkusuyla kaçtıklarını anlattığı öğrenildi.

Burdur'da şüpheliyi kovalarken düşüp yaralanan polis memuru, şehit oldu
Burdur'da şüpheliyi kovalarken düşüp yaralanan polis memuru, şehit oldu

Kaynak: DHA

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