BURDUR Okulun kapatılmaması için eylem yaptılar

Okulun kapatılmaması için eylem yaptılar

Burdur'da öğrenci sayısının azlığı nedeniyle kapatılması kararlaştırılan ortaokul için öğrenciler ve veliler eylem yaptı.

Merkez Kayaaltı köyü sakinleri öğrenci sayısının azlığı nedeniyle kapatılmasına karar verilen ortaokul için Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylem yaptı. Kayaaltı Köyü Okul Aile Birliği Başkanı İlhan Gürler, öğrenci velileri ve öğrencilerle İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gelerek Müdür Mahmut Bayram ile görüştü.

'OKULUMUZU KAPATTIRMAYACAĞIZ'

Görüşmenin ardından basına açıklama yapan İlhan Gürler, Bu eğitim öğretim yılında okulumuzun kapanacağını söylediler. Bundan dolayı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Valiliğe giderek kapatılmaması yönünde talepte bulunduk. Sadece 2 öğrenci eksik olduğu için 38 çocuğun kaderiyle oynamak istediler. Okulumuzun kapanmaması için mücadele edeceğiz. Okulumuzu kapattırmayacağız. Kapatılacak olursa da gerekirse çocuklarımızı okula göndermeyeceğiz. Taşımalı sistem istemiyoruz dedi.

Okulun 35- 40 yıllık olduğunu, yanına da 3 yıl önce yeni bina yapıldığını anlatan İlhan Gürler, Derslik sayımız yeterli. Yıkım kararı verildi ama iki tane ek binamız var. Mücadelemizi sürdüreceğiz. Milli Eğitim Müdürümüz öğrenci sayısının tamamlanmasını istedi. Biz de sayıyı tamamlayarak okulumuzun kapatılmamasını sağlayacağız diye konuştu.

Kayaaltı Köyü Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Mustafa Ünal, Ben bu yıl 8'inci sınıfa geçtim. Okulumuzun kapanmasını istemiyorum. Son yıl taşımalı eğitim görmek istemiyorum dedi.

Gürcü Sarıkaya isimli öğrenci, Bu yıl 8'inci sınıfa geçtim. Okulumuzun kapanmasını istemiyorum. Kapanırsa da taşımalı eğitim yapılacak okula gitmeyeceğim diye konuştu.

Hüseyin Işık isimli öğrenci de Okulumuzun kapanmasını istemiyorum. Okulumuz iyi dedi.

Öğrenciler ve öğrenci velileri Milli Eğitim Müdürlüğü önünde Okulumuzu isteriz diye sloganları attıktan sonra dağıldı.

Kaynak: DHA