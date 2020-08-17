BURDUR Kedili çay ocağı resimlerle güzelleşti
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BURDUR Kedili çay ocağı resimlerle güzelleşti

Kedili çay ocağı resimlerle güzelleştiBurdur'da esnaf arasında 'kedili çay ocağı' olarak bilinen çay ocağının duvarı, kedi resimleriyle güzelleştirildi.

17.08.2020 09:32 | Son Güncelleme: 17.08.2020 09:40

Kedili çay ocağı resimlerle güzelleşti

Burdur'da esnaf arasında 'kedili çay ocağı' olarak bilinen çay ocağının duvarı, kedi resimleriyle güzelleştirildi.

Burdur Uzun Çarşı'da bulunan ve çarşı esnafının yaklaşık 15 kedinin bakımını ve beslemesini yaptığı kedili çay ocağının duvarı resim öğretmeni ve ressam Mehmet Akkaya tarafından kedi resimleri çizilerek güzelleştirildi.

Aydın'da yaşayan ve tatil için memleketi Burdur'a gelen resim öğretmeni ve ressam Mehmet Akkaya, Her geldiğimde çayını içtiğim Yukarı Pazar'da kedili çay ocağımız var. Burada sokak canlarımıza bakılıyor. Ortamı güzelleştirmek istedik. Buranın özelliğine uygun duvarı renklendirmek istedik. Umarım güzel oldu. Tüm Burdurlu hemşehrilerimizi bu güzel ortama çay içmeye bekliyoruz dedi.

Çay ocağı işletmecisi Bekir Demir de, 15 yıldır burada çay ocağı işletiyorum. Sağ olsun ressam Mehmet Akkaya burada bir yenilik yaptı. Duvarımızı güzelleştirdi. Esnaf olarak 15-20 kediye bakıyoruz. Hayvan Dostları Derneği Başkanımız Aysel Turan yemleri tedarik ediyor. Sokak canlarını beslemek için tüm esnaflar olarak gayret gösteriyoruz diye konuştu.

BURDUR Kedili çay ocağı resimlerle güzelleşti

Kaynak: DHA

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