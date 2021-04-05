Burdur'daki STK'lardan emekli amirallerin bildirisine tepki
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Burdur'daki STK'lardan emekli amirallerin bildirisine tepki

Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN - Haberler | Güncel
Burdur'daki STK'lardan emekli amirallerin bildirisine tepki

BURDUR'da bir araya gelen 34 sivil toplum kuruluşu temsilcisi emekli amirallerin bildirisine yaptıkları basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

BURDUR'da bir araya gelen 34 sivil toplum kuruluşu temsilcisi emekli amirallerin bildirisine yaptıkları basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan STK'lar adına açıklamayı Memur-Sen Burdur Şube Başkanı Murat Bulut okudu. Bulut, "Kendisini milletin iradesinin üzerinde gören bir grup emekli amiral vesayet dönemlerine özlem duyan bir açıklama yayınladı. Millete muhtıra verilen dönemlerden kalmış köhne bir zihniyetin hazırladığı bu açıklamayla, Silahlı Kuvvetler dahil olmak üzere devletin kurumlarının milletin hizmetinde olmasından duyulan rahatsızlık açık edildi" dedi.

"Milletin inancından, iradesinden, medeniyet değerlerinden kopmuş, millete yabancılaşmış bir zihniyetin taşıyıcısı olan bu asker emeklilerinin aktif görevde oldukları dönemde neye hizmet ettikleri herkesçe bilinmektedir" diyen Bulut, "Deniz kuvvetleri emeklisi sıfatıyla yayınladıkları bildiri içerik itibarıyla göstermiştir ki bunlar olsa olsa 'amiral eskisi'dir. Eski düzenin kafasını konuşturan bu 104 vesayet mankurtu; Kanal İstanbul ve Montrö Anlaşması'na dair cümleler üzerinden 'fikir beyanı' adı altında çeşitli iletişim kanallarından gece yarısı deklare ettikleri 'muhtıra çağrışımlı' bir açıklamayla siyasete ve millet iradesine müdahale etme niyetlerini beyan etmişlerdir" diye konuştu.

Türkiye'nin artık darbecilerden hesap sorulan bir ülke olduğuna işaret eden Murat Bulut, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 104 amiral eskisi ve açıklamaları hakkında soruşturma başlatmış olmasını yerinde buluyor, faillerle birlikte iştirakçileri ve azmettiricileri de ortaya çıkaracak bir hukuki sürecin işleyeceğine inanıyoruz. Biz de Burdur sivil toplum kuruluşları olarak milletin iradesine karşı bir müdahale hevesi olarak gördüğümüz bu meşum açıklama ve o açıklamaya imza atanlara, vesayet sevdalılarına hadleri bildirilmeli, darbe heveslileri yargı önünde hesap vermelidir. Öte yandan bu bildiriye imza atanların siyasete müdahale aracı olarak kullandıkları rütbeleri ellerinden alınmalı, o rütbeler üzerinden elde ettikleri kazanç ve imtiyazlar sona erdirilmelidir" dedi.


Burdur'daki STK'lardan emekli amirallerin bildirisine tepki
Burdur'daki STK'lardan emekli amirallerin bildirisine tepki

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN

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