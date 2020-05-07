Burdur'da yedikleri mantardan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı
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Burdur'da yedikleri mantardan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Burdur'da yedikleri mantardan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı
07.05.2020 03:13 | Son Güncelleme: 07.05.2020 03:14

Burdur'da mantar yedikten sonra rahatsızlanan aynı aileden 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Burdur'da mantar yedikten sonra rahatsızlanan aynı aileden 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı Büğdüz köyünde topladıkları mantardan yapılan yemeği yiyen Faden (93), Keziban (66), Aysel (57) ve Mehmet Bozdemir (60) bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı yaşamaya başladı.

Aile üyelerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, 4 kişi Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Faden Bozdemir yoğun bakıma alınırken, Keziban, Aysel ve Mehmet Bozdemir'in tedavilerinin dahiliye servisinde sürdüğü öğrenildi.

Burdur'da yedikleri mantardan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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