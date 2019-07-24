Burdur'da silahlı yaralama

Burdur'da bir kişi silahla yaralandı.

Kocapınar mevkisinde tabancayla yaralanan Süleyman Işıldak, 112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Işıldak, buradaki müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi.

Şüpheli M.U. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA