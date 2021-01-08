Burdur'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
08.01.2021 12:55 | Son Güncelleme: 08.01.2021 12:58
Burdur'un Karamanlı ilçesinde park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.
Burdur'un Karamanlı ilçesinde park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.
Cafer Mahallesi'nde sabah saatlerinde Celal Ergün'e ait park halindeki 20 YS 391 plakalı otomobilin motor kısmı alev aldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Çoban