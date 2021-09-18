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Burdur'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

AA / Hüseyin Çubuk - Haberler | Güncel
Burdur'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaşamını yitirdi.

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaşamını yitirdi.

K.I. idaresindeki 07 ACK 932 plakalı otomobil, Çeltikçi-Ağlasun kara yolunda karşıya geçmeye çalışan 80 yaşındaki Fadime Gündüz'e çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Gündüz'ün cenazesi Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

AA / Hüseyin Çubuk - Son Dakika Haberleri
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