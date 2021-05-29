Burdur'da motosikletle çarpışan bisikletteki iki çocuk yaralandı
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Burdur'da motosikletle çarpışan bisikletteki iki çocuk yaralandı

Burdur'da motosikletle çarpışan bisikletteki iki çocuk yaralandı
Anadolu Ajansı / Murat Çoban - Haberler | Güncel

Burdur'un Karamanlı ilçesinde, motosikletle çarpışan bisiklette bulunan iki çocuk yaralandı.

Burdur'un Karamanlı ilçesinde, motosikletle çarpışan bisiklette bulunan iki çocuk yaralandı.

Eyyup Garcı idaresindeki plakasız motosiklet, Hürriyet Mahallesi Sanat Okulu Caddesi'nde 8 yaşındaki çocuğun kullandığı bisikletle çarpıştı.

Kazada, bisikleti kullanan H.M.K. ile bisikletin ön kısmındaki demir aksama oturarak yolculuk yapan 6 yaşındaki P.D. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, yaralı çocuklar Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocukların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Motosiklet sürücüsü ise emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Çoban

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