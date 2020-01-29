Burdur'da karbonmonoksit gazından etkilenen 11 kişi hastane başvurdu

29.01.2020 02:04 | Son Güncelleme: 29.01.2020 02:10

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde kalorifer kazanından sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 11 kişi hastaneye başvurdu.

İlçeye bağlı Bağsaray köyünde umreden dönen Halil ve Keziban Özen çiftini ziyarete gelen 9 kişi, çiftin evindeki kalorifer kazanından sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.

Mide bulantısı ve baş dönmesi gibi rahatsızlıklarından şikayetçi olan Hasan, Keziban ve Halil Özen ile Zeynep ve Rukiye Kanık, Hüseyin Ongun, Fatma ve Ayşe Bozkurt, Keziban Yılmaz, Elmas Biçer, Müzeyyen Özdamar kendi imkanlarıyla Bucak Devlet Hastanesi'ne geldi.

Yapılan tetkiklerde karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edilerek tedavi altına alınan 11 kişinin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA