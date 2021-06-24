Burdur'da iki tır çarpıştı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Burdur'da iki tır çarpıştı: 1 yaralı

Burdur'da iki tır çarpıştı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Isparta'da 2 tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada tır şoförlerinden biri yaralandı.

Isparta'da 2 tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada tır şoförlerinden biri yaralandı.

Kaza, Isparta - Burdur Karayolu, Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil Kırcaburun idaresindeki 07 FBH 92 plakalı tır, Mustafa Altaş idaresindeki 15 AB 128 plakalı hayvan yemi yüklü tırla çarpıştı. Kazanın şiddetiyle Halil Kırcaburun yönetimindeki tır şarampole devrildi. Yem yüklü tır şoförü Mustafa Altaş, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken Halil Kırcaburun ise yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine trafik ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Halil Kırcaburun, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle trafiğin bir süre tek şeritten sağlandığı öğrenildi. - BURDUR

Burdur'da iki tır çarpıştı: 1 yaralı
Burdur'da iki tır çarpıştı: 1 yaralı
Burdur'da iki tır çarpıştı: 1 yaralı
Burdur'da iki tır çarpıştı: 1 yaralı
Burdur'da iki tır çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Nevşehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
Nevşehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
Kaza yapanlara su vermek için aracından indi, feci şekilde can verdi: 1 ölü 4 yaralı
Kaza yapanlara su vermek için aracından indi, feci şekilde can verdi: 1 ölü 4 yaralı
Kaza yapanlara su vermek için aracından inen kişi feci şekilde can verdi
Kaza yapanlara su vermek için aracından inen kişi feci şekilde can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Brad Pitt Demet Akalın Rafet El Roman Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Cristiano Burak Elmas Yiğit Şardan Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Burdur'da iki tır çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 11:49:23. #1.15#

title