Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
AA / Bilal Altıok - Haberler | Güncel
Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
BURDUR (AA) - Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Mehmet Uslu idaresindeki 34 JD 059 plakalı otomobil, Burdur- Antalya kara yolu NATO ışıklı kavşağında İbrahim Tekin yönetimindeki 15 AK 525 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Uslu ve yanındaki 3 kişi sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.