Burdur'da hafif ticari aracın kamyonla çarpışması sonucu 4 kişi öldü
AA / Bilal Altıok - Haberler | Güncel
Burdur'un Bucak ilçesinde hafif ticari aracın kamyonla çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.
ANTALYA (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde hafif ticari aracın kamyonla çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.
Sürücüsü henüz belirlenemeyen 03 LD 193 plakalı hafif ticari araç, Burdur- Antalya kara yolu Uğurlu köyünde 15 AB 129 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kaza sonucu hafif ticari araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.
Kaza yerinde önlem alan jandarma trafik ekipleri, incelemelerini sürdürüyor.
AA / Bilal Altıok - Son Dakika Haberleri
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