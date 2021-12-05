Burdur'da hafif ticari aracın kamyonla çarpışması sonucu 4 kişi öldü - Haberler
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Burdur'da hafif ticari aracın kamyonla çarpışması sonucu 4 kişi öldü

AA / Bilal Altıok - Haberler | Güncel
Burdur'da hafif ticari aracın kamyonla çarpışması sonucu 4 kişi öldü

Burdur'un Bucak ilçesinde hafif ticari aracın kamyonla çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.

ANTALYA (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde hafif ticari aracın kamyonla çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 03 LD 193 plakalı hafif ticari araç, Burdur- Antalya kara yolu Uğurlu köyünde 15 AB 129 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kaza sonucu hafif ticari araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.

Kaza yerinde önlem alan jandarma trafik ekipleri, incelemelerini sürdürüyor.

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AA / Bilal Altıok - Son Dakika Haberleri

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