Burdur'da fidan dikim etkinliği

BURDUR'da Fidanlar Fidanlarla Büyüyor protokolü kapsamında fidan dikildi.

Burdur'da Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan 'Fidanlar Fidanlarla Büyüyor' ağaçlandırma işbirliği protokolü kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi. Büğdüz Yolu Örtülü mevkisinde gerçekleştirilen fidan dikimine Vali Yardımcısı Yakup Tat, Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Başgül, Isparta Orman Bölge Müdür Yardımcısı İbrahim Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, Orman İşletme Müdürü Celal Korkmaz ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Orman İşletme Müdürü Celal Korkmaz, Ülkemizin yeşil dokusunun geliştirilmesine katkıda bulunmak, öğrencilerimizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, öğrencilerin çevreye duyarlı bir birey olarak yetişmesini sağlamak, toplumda çevre koruma konusunda farkındalığı artırmak ve kamu birimleri arasında işbirliğinin kurumsallaşmasına katkı sağlamak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 'Fidanlar Fidanlarla Büyüyor' ağaçlandırma işbirliği protokolü imzalandı dedi.

Celal Korkmaz, Örtülü mevkisinde oluşturulan ve 'Birlikte Büyüyoruz Ormanları' adı verilen 20 dekar alana 1100 kara servi, 950 mavi servi, 900 sedir, 200 boz ardıç, 350 dişbudak olmak üzere toplam 3 bin 500 fidan dikildiğini kaydetti.

Vali Yardımcısı Yakup Tat da yapılan etkinliğin amacının öğrencilere ağaç sevgisi aşılamak olduğunu vurguladı. Tat, İnşallah bu dikilen ağaçlara bu gençlerimiz sahip çıkacak ve onların burada bir ormanı olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler alana fidan dikimini gerçekleştirdi.