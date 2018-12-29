Burdur'da Eski Eşini Bıçaklayan Kişi Tutuklandı

Burdur'da eski eşini bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, F.F.İ. (41) yaklaşık bir yıl önce boşandığı eşi H.K'yı (28) Karasenir Mahallesi'nde sokak ortasında yürürken iki bacağından bıçakladı.

H.K, ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece "kasten yaralama ve mala zarar verme" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA