Burdur'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
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Burdur'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

04.02.2021 14:11 | Son Güncelleme: 04.02.2021 14:14
Burdur'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Burdur'da kaçak olduğu gerekçesiyle belediye ekiplerince mühürlenen bir inşaatta çalışan işçi, elindeki tahta kalasın enerji nakil hattına temas etmesi sonucu akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Burdur'da kaçak olduğu gerekçesiyle belediye ekiplerince mühürlenen bir inşaatta çalışan işçi, elindeki tahta kalasın enerji nakil hattına temas etmesi sonucu akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Çatağıl köyünde, içme suyu enerji nakil hattı yakındaki inşaat halindeki evin çatısında çalışan İbrahim Uysal (41), elindeki tahta kalasın elektrik hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde Uysal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Burdur Devlet Hastanesi morguna götürülen Uysal'ın cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olay yerinde yapılan savcılık incelemesinde inşaatın bir süre önce kaçak olduğu gerekçesiyle belediye ekiplerince mühürlendiği belirlendi. Bunun üzerine jandarma ekipleri mühür çözerek çalışmaları sürdürdüğü ileri sürülen inşaat sahibi E.A'yı gözaltına aldı.

Bu arada, işçinin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Bucak ilçesine bağlı Kestel köyünde toprağa verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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